Компания Microsoft спустя 28 лет удаляет из Windows программу, которой хотя бы раз пользовался каждый. Это конец эпохи.

Компания Microsoft объявила о том, что WordPad будет удален из Windows спустя 28 лет. Это приложение присутствовало в Windows с версии Windows 95, но его время подошло к концу. Приложение будет удалено в будущих обновлениях, что можно рассматривать как конец эпохи.

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WordPad можно описать как усеченный Word. Программа позволяла довольно продвинуто редактировать текст, но в то же время не предлагала таких богатых возможностей, как Office. Тем не менее, каждый пользовался ею хотя бы раз, ведь Word, на начальных этапах был не очень удобен, поэтому бесплатный WordPad для многих был разумной альтернативой.

«Программа WordPad больше не будет обновляется и будет удален в одной из будущих версий операционной системе Windows. Мы рекомендуем использовать Word для работы с документами в форматах .doc и .rtf и Notepad для работы с простыми документами .txt» - объявила компания Microsoft.

Является ли это большим неудобством для пользователей? И да, и нет. Очевидно, что есть Word, но он платный. А как быть тем, кто не хочет тратить деньги? В этом случае можно воспользоваться другими программами.

Существует ряд бесплатных альтернатив Office, которые, возможно, не так хороши, но для подавляющего большинства пользователей подойдут. Кроме того, существуют веб-программы, такие как Google Docs и Яндекс.Диск.