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X Corp Илона Маска добавит аудио и видеозвонки
Илон Маск анонсирует функции аудио- и видеозвонков для X Corp. Эти функции будут доступны на Android, iOS, macOS и Windows. Маск представляет X как «приложение для всего», бросающее вызов другим гигантам социальных сетей.

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Платформа социальных сетей X, ранее известная как Twitter, планирует запустить видео- и аудиозвонки, поскольку владелец Илон Маск стремится создать «всеприложение», чтобы опередить конкурентов со стороны Threads, принадлежащих Meta Platforms.

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Пользователям не понадобится номер телефона для доступа к функциям, которые будут доступны на iOS от Apple, Android от Google и персональных компьютерах, сказал Маск в сообщении на X. Сроки запуска он не назвал.

После ребрендинга Twitter на X Маск дал понять, что превратит платформу в суперприложение, предлагающее широкий спектр услуг — от обмена сообщениями и социальных сетей до одноранговых платежей. Это видение напоминает приложение WeChat от Tencent — повсеместную часть повседневной жизни в Китае.

Маск, который продолжает возглавлять разработку продуктов в X после назначения нового генерального директора в мае 2023 года, также настаивает на изменении способа отображения новостных ссылок на платформе, что может подорвать охват издателей новостей.

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#илон маск #социальная сеть #сервис #x (бывший twitter) #функции новые
Источник: humnews.pk
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