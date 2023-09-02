Идея заключается в том, чтобы помочь блогерам выделить важные или интересные комментарии от других блогеров или поклонников.

Instagram, принадлежащий Meta, тестирует новую функцию, которая позволит создателям делиться заметными комментариями фанатов к своим историям, например комментариями к их публикациям или роликам. Глава Instagram Адам Моссери заявил в сообщении на канале IG Updates, что компания хочет облегчить создателям выделение интересных комментариев.

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Авторы, участвующие в этом тесте, могут выделить комментарий, проведя по нему пальцем и нажав значок «Добавить в историю». В ленте «Истории» комментарий появится рядом с исходной публикацией.

Однако Моссери не предоставил никакой информации о публичном развертывании функции или масштабе тестирования. Тем временем Instagram работает над функцией, которая позволит пользователям создавать аудиозаметки.

Моссери заявил на своем канале вещания, что «мы еще не начали ничего публично тестировать, но работаем над возможностью создавать аудиозаметки, которыми можно поделиться с друзьями».

Meta впервые представила «Заметки» в Instagram в декабре 2022 года, которые помогали пользователям делиться своими мыслями и узнавать, чем занимаются их друзья. Когда компания Meta представила Notes, она заявила, что эта функция позволяет пользователям создавать короткие сообщения длиной до 60 символов, используя только текст и смайлы.