Sony выпустила видео трейлер PlayStation Portal — игрового устройства ценой в $200, которое позволит играть в игры с вашей PS5 удалённо в любой точке квартиры.

Компания Sony объявила о том, что продажи устройства для стриминга с PlayStation 5 под названием PlayStation Portal начнутся 15 ноября 2023 года.





реклама

15 ноября 2023 года PlayStation Portal будет доступен для покупки в таких странах, как Великобритания, Германия и США. Стоимость портативного гаджета составит $240. Предварительные заказы на устройство начнутся 29 сентября 2023 года.

В PlayStation Portal встроен 8″ ЖК-экран с разрешением 1080p, устройство позволит играть со скоростью 60 кадров в секунду. PlayStation Portal интегрировано со специальным контроллером, который включает в себя ключевые функции беспроводного контроллера, включая адаптивные триггеры и тактильную обратную связь. Устройство позволит подключать наушники, как проводные, так и беспроводные. В контроллер встроен разъем 3,5 мм для проводных наушников и гарнитур.

Поэтому его функциональность будет хорошим решением в первую очередь для геймеров, которые хотят играть, не мешая другим домочадцам. PlayStation Portal позволяет запускать игры на PlayStation 5 пользователя и транслировать игровой процесс на Portal через интернет. Данная функциональность подойдет для тех геймеров, кто не хочет мешать другим домочадцам.