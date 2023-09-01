Lenovo Legion GO присоединится к Steam Deck и ROG Ally. Он предложит больший экран, съемные контроллеры, а также режим FPS.

Lenovo представила свою первую портативную игровую консоль Legion Go — она работает на процессоре AMD Ryzen Z1, обладает до 16 Гб оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью до 1 Тб. В устройстве большой экран, съемные контроллеры, а также режим FPS.

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Сильные стороны консоли Legion Go — большой экран, Windows 11 и съемные контроллеры. Последнее позволило реализовать очень интересную функцию. На правом контроллере находим переключатель, активирующий «режим FPS».

Как видно из видеоролика от издания PCWorld, этот переключатель расположен рядом с элементом, который очень напоминает блок оптических датчиков, встречающийся в современных компьютерных мышах. В комплекте с наладонником игроки получают подставку, позволяющую разместить отсоединенный контроллер на столе или коврике сенсором вниз.

Тогда правый контроллер также становится «ручкой» нашего оружия и работает как беспроводная мышь, подключенная к компьютеру или ноутбуку. Таким образом геймеры будут играть в шутеры с ПК-родословной, точно так же, как это делается перед компьютером. И даже лучше, ведь наклон контроллера аналогичен рукоятке многих видов оружия. Стрелять они будут, нажимая на спусковые крючки на его краю, что еще больше углубляет ощущение реализма.





Конечно, это нельзя сравнить со свободным использованием контроллеров в режиме VR. Эта функция больше подходит для классических шутеров от первого лица и сетевых шутеров. Lenovo Legion имеет клапан на задней панели, который можно открыть для поддержки. Таким образом, для портативного устройства не потребуется не забывать устанавливать подставку, как в случае с Steam Deck.