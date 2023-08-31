Искусственный интеллект будет работать непосредственно внутри CPU.

Процессоры Intel 14-го поколения также являются мобильными системами. У них может быть довольно полезный функционал — экономия заряда батареи благодаря поддержке искусственного интеллекта.

реклама

Digital Trends предполагает, что мобильные версии процессоров 14-го поколения будут иметь гораздо более совершенное управление питанием. Ускорение искусственного интеллекта будет использоваться для интеллектуального перевода процессора в состояние высокой производительности, а затем снижения его энергопотребления, когда высокая мощность не требуется.

Искусственный интеллект будет изучать поведение пользователя и заранее предсказывать, когда увеличить тактовую частоту процессора, а когда можно будет оставаться на минимальной активности. Предполагается, что внедрение определенных схем работы искусственного интеллекта позволит сэкономить до 15% энергии и при этом повысить оперативность (переход к высокой производительности) на 35%.

Премьера мобильных чипов Intel 14-го поколения (Meteor Lake или Raptor Lake Refresh) пока не анонсирована, но блогеры инсайдерского канала Moore's Law Is Dead полагают, что она состоится в октябре 2023 года. Возможно, больше о новых процессорах пользователи узнают на конференции Intel Innovation Conference, которая состоится 19 сентября 2023 года.