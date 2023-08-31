Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable За пост начислено вознаграждение
В процессорах Intel Meteor Lake за управление питанием будет отвечать искусственный интеллект
Искусственный интеллект будет работать непосредственно внутри CPU.

реклама

Процессоры Intel 14-го поколения также являются мобильными системами. У них может быть довольно полезный функционал — экономия заряда батареи благодаря поддержке искусственного интеллекта.

реклама

Digital Trends предполагает, что мобильные версии процессоров 14-го поколения будут иметь гораздо более совершенное управление питанием. Ускорение искусственного интеллекта будет использоваться для интеллектуального перевода процессора в состояние высокой производительности, а затем снижения его энергопотребления, когда высокая мощность не требуется. 

Искусственный интеллект будет изучать поведение пользователя и заранее предсказывать, когда увеличить тактовую частоту процессора, а когда можно будет оставаться на минимальной активности. Предполагается, что внедрение определенных схем работы искусственного интеллекта позволит сэкономить до 15% энергии и при этом повысить оперативность (переход к высокой производительности) на 35%.

Премьера мобильных чипов Intel 14-го поколения (Meteor Lake или Raptor Lake Refresh) пока не анонсирована, но блогеры инсайдерского канала Moore's Law Is Dead полагают, что она состоится в октябре 2023 года. Возможно, больше о новых процессорах пользователи узнают на конференции Intel Innovation Conference, которая состоится 19 сентября 2023 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #технологии #искусственный интеллект #cpu #raptor lake refresh #intel meteor lake
Источник: pcworld.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel столкнулась с массовым иском – пользователи не довольны падением скорости CPU до 40%
Серия видеокарт Radeon RX 7000 «завершена» - новинок на RDNA 3 больше не планируется
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
21
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
1
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
16
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
5
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
1
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
1
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
2
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
7
Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
5
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
32
ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR: "Ни один боеприпас не пробьет машину"
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
+
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
+
WhatsApp для Mac теперь поддерживает групповые видеозвонки до восьми человек
+
В США строят армию из 2000 ударных дронов под управлением ИИ – ударная мощь F-35 за копейки
1
Украинские власти вооружили пограничников старыми дефектными винтовками Cetme L производства Испании
3
В Беларусь прибыл очередной комплект ОТРК «Искандер-М» российского производства
+
Российский истребитель 5-го поколения Су-57 получил ракету Р-37М с дальностью до 300 километров
+
Пользователи неохотно отказываются от HDD, а дорогие SSD покупают единицы – статистика EaseUS
16

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
18
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
45
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
10
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
22
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
18
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
38
О надежности F-35
4
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
28
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5

Сейчас обсуждают

Музаммад Алиев
19:14
Укропу аналога точно нет. На каком пути развития стоит вукраина?
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
Николай Воловод
19:12
Если оптимизация будет лучше чем в первой части - это уже что-то. Потому что каждый раз как я захожу построить город, под конец всё упирается в лаги и невозможность продолжать играть. А у меня Ryzen 9...
Создатели Cities Skylines II обещают максимально реалистичный и живой мир, но есть нюанс
Кирилл Савиных
19:11
Бред. При состоянии в 100млн нельзя стать банкротом при покупке биткоина. Если только эти активы не заёмные. Но тогда того самого состояния и не было вовсе. Автору простой вопрос: о чём думал, когда с...
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
Admin Mechanics
19:06
Як би ви підари до нас не лізли, не було б стільки смертей. Уроди.
В РФ назревает дефицит бензина – что происходит, и куда девается отечественное топливо
Vadim Iljin
19:05
вот уж верно!Даже добавить нечего!!Бредота от начала до конца
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
Николай Шилак
19:04
Оставь себе, пейсатель туалетный
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
DeLaKoren
18:57
дАвайте ещё жечъ материнки
Патент подтвердил, что беспроводной источник питания видеокарты Asus обеспечивает мощность до 900 Вт
Дмитрий Нестеров
18:57
Forza horizon 4,5 , sunset overdrive, hi-fi rush , Sea of thieves, Quantum break...
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Kiler
18:56
Запорожец не машина, москвич не мужчина.
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
Дмитрий Нестеров
18:55
Да, винду ещё прибавь лицензию)
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем