Вице-президент AMD подтвердил, что линейка видеокарт AMD пополнилась выпуском RX 7700 XT и RX 7800 XT. Это означает, что моделей поколения RX 7000 больше не будет.

AMD показала свои новейшие видеокарты среднего класса — Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT. Системы дополнили предложение поколения RX 7000, поместив его между топовым RX 7900 XTX и самым дешевым RX 7600. По словам вице-президента AMD Скотта Херкельмана, это также последние презентации систем этой серии и больше моделей в нее входить не будет.

реклама

Видеокарты RX 7700 XT и RX 7800 поступят в продажу 6 сентября 2023 года. Отныне мы сможем выбирать из четырех основных моделей поколения RX 7000 от AMD. Вполне вероятно, что это предложение удовлетворит геймеров, поскольку технологические карты RDNA 3 больше выпускаться не будут.

По мнению AMD, RX 7700 XT может легко конкурировать с GeForce RTX 4060 Ti 16 Гб от Nvidia. В некоторых играх он даже достигает преимущества в 30% кадров в секунду. Это также немного дешевле, рекомендуемая розничная цена составляет $449. RX 7800 XT является конкурентом RTX 4070, но в некоторых случаях она должна быть более эффективной, по крайней мере, по мнению AMD.

Будет ли достаточно пяти устройств, чтобы конкурировать с предложением Nvidia, у которой гораздо больше моделей поколения RTX 40? Однако стоит отметить, что это связано в основном с вариантами «Ti» RTX 4070 и RTX 4060. Кроме того, у RTX 4060 Ti есть две версии, которые различаются объемом памяти. Некоторым игрокам это может показаться неясным, но список моделей AMD кажется более простым — сразу понятно, какая карта стоит выше в иерархии.

Возможно, вместо того, чтобы задаваться вопросом, стоит ли сэкономить несколько тысяч рублей, купив RTX 4060 Ti 8 ГБ, кто-то просто выберет RX 7700 XT. Одна карта, одна модель — и пользователь сразу знает, чего ожидать. Вот краткий обзор обновленной линейки видеокарт AMD:

Новые карты могут оказаться удачными, хотя сложно не заметить минусы в их характеристиках. Однако RX 7700 XT может иметь 16 Гб памяти, и эти 12 Гб в некоторых играх, особенно в портах PS5, могут оказаться узким местом. Да и энергопотребление тоже не впечатляет, однако в этом плане Nvidia лидирует.