Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable За пост начислено вознаграждение
Серия видеокарт Radeon RX 7000 «завершена» - новинок на RDNA 3 больше не планируется
Вице-президент AMD подтвердил, что линейка видеокарт AMD пополнилась выпуском RX 7700 XT и RX 7800 XT. Это означает, что моделей поколения RX 7000 больше не будет.

реклама

AMD показала свои новейшие видеокарты среднего класса — Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT. Системы дополнили предложение поколения RX 7000, поместив его между топовым RX 7900 XTX и самым дешевым RX 7600. По словам вице-президента AMD Скотта Херкельмана, это также последние презентации систем этой серии и больше моделей в нее входить не будет.

реклама

Видеокарты RX 7700 XT и RX 7800 поступят в продажу 6 сентября 2023 года. Отныне мы сможем выбирать из четырех основных моделей поколения RX 7000 от AMD. Вполне вероятно, что это предложение удовлетворит геймеров, поскольку технологические карты RDNA 3 больше выпускаться не будут.

По мнению AMD, RX 7700 XT может легко конкурировать с GeForce RTX 4060 Ti 16 Гб от Nvidia. В некоторых играх он даже достигает преимущества в 30% кадров в секунду. Это также немного дешевле, рекомендуемая розничная цена составляет $449. RX 7800 XT является конкурентом RTX 4070, но в некоторых случаях она должна быть более эффективной, по крайней мере, по мнению AMD.

Будет ли достаточно пяти устройств, чтобы конкурировать с предложением Nvidia, у которой гораздо больше моделей поколения RTX 40? Однако стоит отметить, что это связано в основном с вариантами «Ti» RTX 4070 и RTX 4060. Кроме того, у RTX 4060 Ti есть две версии, которые различаются объемом памяти. Некоторым игрокам это может показаться неясным, но список моделей AMD кажется более простым — сразу понятно, какая карта стоит выше в иерархии.

Возможно, вместо того, чтобы задаваться вопросом, стоит ли сэкономить несколько тысяч рублей, купив RTX 4060 Ti 8 ГБ, кто-то просто выберет RX 7700 XT. Одна карта, одна модель — и пользователь сразу знает, чего ожидать. Вот краткий обзор обновленной линейки видеокарт AMD:

Новые карты могут оказаться удачными, хотя сложно не заметить минусы в их характеристиках. Однако RX 7700 XT может иметь 16 Гб памяти, и эти 12 Гб в некоторых играх, особенно в портах PS5, могут оказаться узким местом. Да и энергопотребление тоже не впечатляет, однако в этом плане Nvidia лидирует.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #технологии #rx 7800 xt #rx 7700 xt #графический адаптер #поколение rx 7000
Источник: gamegpu.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD повышает fps в Starfield вплоть до 16 % для RX 7900 XTX и 7900 XT в свежем пакете драйверов
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Starfield и исправлением ошибки в Baldur's Gate 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
21
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
1
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
16
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
5
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
1
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
1
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
2
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
7
Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
5
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
32
ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR: "Ни один боеприпас не пробьет машину"
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
+
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
+
WhatsApp для Mac теперь поддерживает групповые видеозвонки до восьми человек
+
В США строят армию из 2000 ударных дронов под управлением ИИ – ударная мощь F-35 за копейки
1
Украинские власти вооружили пограничников старыми дефектными винтовками Cetme L производства Испании
3
В Беларусь прибыл очередной комплект ОТРК «Искандер-М» российского производства
+
Российский истребитель 5-го поколения Су-57 получил ракету Р-37М с дальностью до 300 километров
+
Пользователи неохотно отказываются от HDD, а дорогие SSD покупают единицы – статистика EaseUS
16

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
18
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
45
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
10
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
22
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
18
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
38
О надежности F-35
4
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
28
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5

Сейчас обсуждают

Музаммад Алиев
19:14
Укропу аналога точно нет. На каком пути развития стоит вукраина?
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
Николай Воловод
19:12
Если оптимизация будет лучше чем в первой части - это уже что-то. Потому что каждый раз как я захожу построить город, под конец всё упирается в лаги и невозможность продолжать играть. А у меня Ryzen 9...
Создатели Cities Skylines II обещают максимально реалистичный и живой мир, но есть нюанс
Кирилл Савиных
19:11
Бред. При состоянии в 100млн нельзя стать банкротом при покупке биткоина. Если только эти активы не заёмные. Но тогда того самого состояния и не было вовсе. Автору простой вопрос: о чём думал, когда с...
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
Admin Mechanics
19:06
Як би ви підари до нас не лізли, не було б стільки смертей. Уроди.
В РФ назревает дефицит бензина – что происходит, и куда девается отечественное топливо
Vadim Iljin
19:05
вот уж верно!Даже добавить нечего!!Бредота от начала до конца
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
Николай Шилак
19:04
Оставь себе, пейсатель туалетный
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
DeLaKoren
18:57
дАвайте ещё жечъ материнки
Патент подтвердил, что беспроводной источник питания видеокарты Asus обеспечивает мощность до 900 Вт
Дмитрий Нестеров
18:57
Forza horizon 4,5 , sunset overdrive, hi-fi rush , Sea of thieves, Quantum break...
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Kiler
18:56
Запорожец не машина, москвич не мужчина.
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
Дмитрий Нестеров
18:55
Да, винду ещё прибавь лицензию)
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем