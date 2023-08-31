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Агрономы начали использовать роботов, которые контролируют рост культур и распыляют гербициды
Бразильский стартап Solinftec сообщил о начале поставок роботизированной сельскохозяйственной системы Solix AG Robotics, в задачи которой входит повышение урожайности, борьба с вредителями и сорняками, а также улучшение финансовых показателей агрокомпаний.

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Бразильская сельскохозяйственная компания Solinftec планирует ускорить поставки своего сельскохозяйственного робота в Бразилию и США, заявил в интервью генеральный директор компании Бритальдо Эрнандес, что свидетельствует о растущем спросе на инструменты в двух крупнейших в мире странах-производителях продуктов питания.

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Робот Solix AG Robotics, продаваемый по цене $50 тыс, может проводить разведку посевов и следить за развитием отдельных растений, а также целенаправленно распылять гербициды для снижения затрат.

По словам Бритальдо Эрнандеса, Solinftec планирует поставить заказчикам 40 установок в 2023 году и 250 в 2024 году в США и Бразилии, по сравнению с 20 установками, поставленными в 2022 году. По словам руководителя, на двух заводах, одном в Бразилии и другом в США, компания может производить 1,6 тыс. ед. техники в год.

Solix AG Robotics разработан для крупномасштабного сельского хозяйства. Как и другие технологии точного земледелия, такие как беспилотники и спутниковые снимки, робот призван помочь производителям продуктов питания избежать потерь и использовать аналитические данные для повышения урожайности и внедрения более устойчивых методов производства.


Solix AG Robotics работает на основе искусственного интеллекта, оснащена функцией охотника, которая уничтожает насекомых с помощью световых лучей и электрических разрядов. Если робот сможет круглые сутки бродить по участку, он сможет понимать всю экосистему фермы и действовать в соответствии с ней. Техника работает на солнечной энергии и может контролировать все виды сельскохозяйственных культур, включая сою, кукурузу, сахарный тростник, лук, картофель и томаты.

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#сша #технологии #робототехника #искусственный интеллект #бразилия #solinftec #сельскохозяйственная техника
Источник: channelnewsasia.com
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