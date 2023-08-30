Некоторые авиакомпании пытаются ввести еще одно требование, которое, вероятно, не понравится большинству путешественников.

Компания Air New Zealand начала взвешивать пассажиров летом 2023 года. Если клиент совершает международные перелеты из аэропорта Окленда, то его перед вылетом попросят встать на весы. В конце мая 2023 года Air New Zealand приступила к реализации программы взвешивания пассажиров для сбора данных о весовой нагрузке и распределении веса самолетов в соответствии с требованиями Управления гражданской авиации страны.

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Программа проводилась до 2 июля 2023 года с целью сбора данных от 10 тыс. пассажиров. Во время регистрации на рейс в международном аэропорту Окленда пассажиров просили встать на цифровые весы, после чего информация об их весе анонимно отправлялась в базу данных.

Air New Zealand не единственная авиакомпания, которая просит пассажиров встать на весы. Начиная с 28 августа 2023 года, пассажирам, летящим рейсами авиакомпании Korean Air, также могут быть предложено взвеситься перед посадкой на рейс. Представитель Korean Air сообщил изданию BBC, что по закону они обязаны взвешивать пассажиров и их ручную кладь не реже одного раза в пять лет.

До 6 сентября 2023 года Korean Air будет проводить взвешивание пассажиров внутренних рейсов в аэропорту Gimpo. Затем, с 8 по 19 сентября 2023 года, пассажиры международных рейсов, вылетающие из аэропорта Инчхон, также будут остановлены для проведения измерений.

Введенные требования вызвали возмущение со стороны почти всех пассажиров, считающих это вмешательством в их личную жизнь. Остальные жители интересуются, смогут ли они брать с собой больше багажа, если их вес окажется меньше определенного значения. Обычно самолеты несут на борту приблизительно на один процент больше горючего, чем строго нужно для того либо другого рейса.

Точное измерение веса пассажиров потенциально может сократить расход горючего, обеспечив ежегодную экономию в сотни миллионов долларов. А это улучшит финансовое положение авиакомпаний. Четкое измерение веса пассажиров потенциально может уменьшить расход горючего, обеспечив каждогодную экономию в сотни миллионов рублей. А это сделает лучше финансовое положение авиационных превозчиков.