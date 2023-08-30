Технологию распознавания пользователей по рисунку вен разработали японские компании, чтобы позволить потребителям совершать платежи без физического контакта.

Японские компании Hitachi и Tobu Railway рассказали о разработке новой системы биометрической идентификации, которая дозволит идентифицировать пользователей по подкожным венам на пальцах и лицам. В экспериментальном режиме система уже начала использоваться в торговых точках Японии.

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По словам разработчиков, предложенное решение упростит процесс совершения покупок и уменьшит нагрузку на кассы в торговых точках. А также, торговцам магазинов не придется спрашивать удостоверение личности, к примеру, при продаже спиртных напитков.

Система дает возможность производить валютные операции без внедрения платежных карт либо телефонов благодаря цифровым идентификаторам пользователей. Платформа дает возможность производить валютные операции без внедрения платежных карт либо телефонов благодаря цифровым идентификаторам пользователей. При всем этом допускается не только оплата продуктов и услуг, но и прибавка баллов лояльности к личному счету пользователей. Создатели считают, что система получит обширное распространение, так как обеспечивает высочайший уровень безопасности.

Разработка будет полномасштабно внедрена к апрелю 2024 года на терминалах самообслуживания в некоторых гипермаркетах города Токио. Со временем, технология отыщет применение в остальных торговых точках, гостиницах, спортзалах и др. Пользоваться системой смогут лица, зарегистрировавшие данные своей банковской карты и подтвердившие свой возраст. Функциональность системы запланировано расширять на базе приобретенных отзывов и итогов экспериментального внедрения. Так как система поддерживает два способа биометрической аутентификации, компании могут выбирать меж ними в согласовании со сценарием использования. А также, допускается идентификация с применением двумерного штрих-кода, который может отображаться, к примеру, на дисплее устройства.