В России резко снизился спрос на программистов, знающих иностранные языки. Об этом в «Руссофте» сообщили в конце августа 2023 года.

В Российской Федерации наметилась тенденция на понижение спроса на программистов программного обеспечения, которые владеют зарубежными языками, сказали изданию CNews представители Ассоциации «Руссофт». Как они сообщили, это стало следствием того, что в текущее время Российская Федерация разделяет весь мир на «дружеские» и «недоброжелательные» государства. Так совпало, что самые нужные на земле языки родом, в наибольшей степени, из «недоброжелательных» стран.

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Другая причина – это переориентация разработки программного обеспечения на рынок Российской Федерации, говорят представители «Руссофта». Но стоит отметить, что все самые животрепещущие языки программирования – «англозависимые», другими словами весь их синтаксис строится словестно, взятых из английского языка.

В соответствии с составленной «Руссофтом» статистике, понижение в Российской Федерации необходимости в программистах с познанием зарубежных языков коснулось почти всех языков, за неким исключением. Больше всем досталось программистам, которые способны читать, писать и говорить на английском языке. Если в 2022 году бизнесу необходимо было 3,24 % разработчиков программного обеспечения с отличным познанием английского языка, то уже в 2023 году данное значение снизилось практически на 30% – до 2,39 %.

Дружба Российской Федерации и Китайской Народной Республики затрагивает и антироссийские санкции со стороны китайских компаний Lenovo и Huawei. Однако исходя из этого, китайские разработчики программного обеспечения ничего не выиграли. Напротив – спрос на программистов из Китая свалился практически вдвое – 0,30% до 0,18%.

В случае с немецким языком необходимость в знающих его программистах программного обеспечения уменьшилась больше чем в два раза – 0,17 до 0,08%, в случае с арабским – 0,13% до 0,11%, с испанским – 0,18% до 0,8 %.

Единственное исключение стал французский язык. Обученные ему программисты, в общем, не особо необходимы в Российской Федерации, но их требуемая доля в штате компаний за год не поменялась, оставшись на уровне 0,7 %.