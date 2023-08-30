Компания Nvidia объявила о планах закрыть ее, так как не может предоставлять качественные услуги в сложившихся обстоятельствах. С 1 сентября 2023 года закрывается регистрация и продажа подписок, с 1 октября 2023 года отключаются сервера.

Nvidia присоединяется к группе компаний, отказавшихся от предоставления стриминговых услуг в России. После того как из этой страны были выведены Xbox Cloud Gaming и Boosteroid, на этот раз «зеленые» решили отключить свое популярное облако GeForce Now.

реклама

По состоянию на 2019 год платформа работала в России благодаря сотрудничеству с партнером GFN, в блоге которого было опубликовано заявление о закрытии сервиса. В заявлении, пользователи ознакомились с причинами ухода, из-за сложившейся ситуации Nvidia «не может обеспечить качество обслуживания, соответствующее ее стандартам, которого ожидают и заслуживают клиенты».

В облачном гейминге пользователь запускает игру на сервере и в ответ получает видеопоток. Как и при обычном процессе, игрок может передавать команды, например управлять персонажем. Качество и задержка видеопотока зависят от интернет-соединения.

Отключение сервиса начнется 1 сентября 2023 года, и с этого момента будет приостановлена регистрация новых пользователей и продажа подписок. Однако 1 октября 2023 года серверы GeForce Now окончательно перестанут работать, а пользователи получат возмещение за неиспользованную подписку. Команда сервиса GeForce Now просит отнестись с пониманием и подождать до 15 октября, а если к этой дате возврат не произойдёт, то связаться со службой поддержки.

Решение Nvidia касается не только России, ведь отключение серверов затронет и другие страны, где сервис предоставляет GFN, такие как Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан. Компания пока не сообщила, планирует ли она работать с местными партнерами, чтобы сохранить работу сервиса в этих регионах.

По мнению специалистов издания РБК, основной причиной закрытия сервиса является текущая политическая ситуация, в том числе санкции, введенные в отношении России западными странами. Другая причина — низкая популярность облачных игр. В основном это связано с плохим качеством изображения, а также повышенной задержкой, даже несмотря на быстрое соединение интернета, что серьёзно ограничивает удовольствие от игр.

Издание Overclockers напоминает пользователям о том, что в России существуют и отечественные сервисы облачного гейминга такие как: LoudPlay, VK Play Cloud, Drova, Playkey.