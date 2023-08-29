11,5 млн россиян играют в соревновательные видеоигры и в среднем тратят на это по $22 тыс. в месяц.

Рынок соревновательных онлайн-игр в Российской Федерации занял седьмое место на мировой арене.

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По информации издания Forbes, при населении Российской Федерации около 146,1 млн человек, процент геймеров в соревновательные игры в стране составляет 7,8%, а это примерно 11,5 млн. По итогам 2022 года, как сообщает Forbes, среднемесячные расходы россиян на внутриигровые покупки составили 29 млрд руб.

Соединенные Штаты Америки - $16,5 млрд. Китайская Народная Республика - $9,8 млрд. Япония - $7,2 млрд. Южная Корея - $6,4 млрд. Великобритания - $4,4 млрд. Франция - $3,3 млрд. Российская Федерация - $3,1 млрд.





По информации российского издания Сyber.sports, к соревновательным играм относятся CS:GO, Overwatch, Dota 2, VALORANT, Rocket League, League of Legends, Apex Legends, Rainbow Six, StarCraft II, PUBG и Warcraft III. Из числа ключевых затрат, специалисты издания отмечают лишь, траты на внутриигровое оружие и скины, а также медиа-контент. Российские киберспортсмены постоянно одерживают победы на международных соревнованиях, хоть и выступают с февраля 2022 года под нейтральным флагом большинство киберспортсменов.