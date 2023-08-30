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Представлен дрон, который может приземляться на вертикальные стены и лазать по ним
Новый дизайн китайского дрона позволяет роботизированному насекомому приземляться на стены и легко с них взлетать.

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Китайские ученые с Нанкинского университета аэронавтики и космонавтики заявили о том, что создали робота в виде насекомого. Робот может садиться на вертикальные стены, лазать по ним и взлетать с них, а также летать.

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По словам китайских исследователей, разработка дронов с машущими крыльями, умеющих летать и карабкаться по отвесным поверхностям, представляет собой непростую задачу для любого разработчика. Главная дилема в том, что для беспилотной части требуется обеспечить достаточную подъемную силу, позволяющую поддерживать в качестве полезной нагрузки ползающего робота. С другой стороны, необходимо добиться удержания робота на вертикальных поверхностях разных типов. К этим всем непростым задачам для проектировщиков, можно прибавить особые средства управления, которые бы отвечали за переходом между режимами полета и движением по разным поверхностям или стенам.

Робот в виде насекомого приобрел смешанную силовую концепцию, которая, кроме крыльев, содержит ротор, дающий лазать по отвесным плоскостям за счёт отрицательного аэродинамического давления в дополнение к специальному бионическому механизму сцепления. Робот может присаживаться, вскарабкиваться, а также подниматься в воздух с разного рода плоскостей.

Робот приобрел необыкновенную систему: ножки с целью передвижения по стенкам находятся над корпусом. Исходя из этого технического решения устройство способно к быстрой посадки на вертикальную поверхность за 0,4 секунды. Устройство способно перемещаться по стенам со скоростью 6 см в секунду. Вместе с тем цикл перехода стена - воздух - стена занимает 6,1 секунды.


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#китай #робототехника #дрон #нанкинский университет аэронавтики и космонавтики #робот-насекомое #электротехника и микроэлектроника
Источник: techxplore.com
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