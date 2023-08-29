Ютубер Optimum Tech взялся за задачу охлаждения компьютера используя 3D-принтер, черпая вдохновение из системы охлаждения Audi RS3.

Ведущий канала Optimum Tech 27 августа 2023 года опубликовал на YouTube видеоролик с броским названием «Я починил охлаждение ПК». Вдохновившись нестандартным решением, использованным в его автомобиле, блогер решил доработать систему охлаждения своего игрового ПК.

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В Audi RS3 из углеродного волокна была изготовлена дополнительная деталь, которая позволила подавать больше воздуха на турбину. С помощью 3D-принтера блогер усовершенствовал воздухозаборники своего ПК, сделав их похожими на воздухозаборники Audi.

С помощью программы трехмерного моделирования Fusion 360, он разработал еще две детали для завершения системы охлаждения. Сам блогер признает, что эта работа была нелегкой, поскольку у него не было опыта проектирования таких крупных компонентов. Ютубер использовал ряд учебных пособий по двигателестроению и созданию впускных и выпускных коллекторов. Сама конструкция должна была быть очень точной, возможно, до миллиметра.

Компонентами компьютера, на котором проводилось тестирование, были корпус NZXT H5 mid-tower, графический процессор RTX 4090, вентилятор Deepcool Assassin IV и процессор Intel i9 13900K.

Блогер разработал два пользовательских элемента охлаждения. Первый крепился к вентилятору процессора и был предназначен для направления холодного воздуха непосредственно на радиатор. Второй, слегка изогнутый элемент, был установлен под GPU и предназначался для отвода скопившегося горячего воздуха на внешнюю сторону корпуса.

Для реализации проекта использовался 3D-принтер BAMBU LAB X1 - CARBON, а сама печать заняла всего 6 часов 30 минут.

Сборка была протестирована в игре Cyberpunk 2077 на настройках 4K RT Ultra. Температура GPU без дополнений достигла 75°C, а скорость вращения вентиляторов - 1 тыс. об/мин. Докладчик утверждал, что с дополнениями он эмпирически почувствовал большую разницу в циркуляции воздуха. Блогер также подтвердил это конкретными графиками для наглядности:

Температура GPU снизилась на 8°C и, по словам ведущего, уменьшила скорость вращения вентилятора примерно на 200 об/мин.

Точка GPU, где температура наиболее высока, также была снижена на 8°C.

Температура памяти выравнивается на 10°C.

К сожалению, улучшение было отмечено только на GPU, в отличие от CPU. Отсутствие ожидаемого результата наблюдалось как в играх, так и при рендеринге. Кулер CPU продолжал отводить тепло, выделяемое GPU. Поэтому ютубер решил внести дополнительные усовершенствования и заменил два других вентилятора в корпусе и отрегулировал их скорость вращения:

После этих мер температура процессора действительно снизилась, причем на целых 10°C.

При этом температура GPU снова повысилась на 2°C. Докладчик отметил, что это «достойный компромисс».

В заключение ведущий канала Optimum Tech посоветовал производителям корпусов ПК уделять больше внимания планированию циркуляции воздуха или использовать сетчатые материалы вместо невентилируемых.



