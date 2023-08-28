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Малоизвестный стример прошел GTA 4 за 6 часов не получив урона
Cтример c 47 тыс. подписчиков на Twitch, сделал почти невозможное — прошел сложнейший спидран в GTA 4. Игрок прошел игру менее чем за 6 часов, не получив при этом никаких повреждений.

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Иногда геймеры слышат, что кто-то превзошел самое быстрое время Super Mario Bros. на полсекунды, но об этом скоростном прохождении GTA до недавнего времени хранили молчание, что странно, учитывая масштаб достижения.

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Это рекорд, установленный стримером под ником Droo по прохождению GTA 4 самым сложным способом. Он сделал это больше месяца назад, но из-за низкой узнаваемости мы узнаем об этом только сегодня. 

Как стримеру удалось это сделать? Начнем с того, что вся задача была выполнена с использованием мода One Hit KO (OHKO ), который сделал даже самый маленький урон равным смерти главного героя. Малейшее падение игрока, столкновение, малейший порыв ветра могут снести Нико Беллик в могилу. 

Задача была непростой, и на оттачивание прохождения игры ушло много-много часов, как признается сам стример: 

На создание этой удивительной рекорда у меня ушло около 1,5 тыс. часов. Я начал играть в январе 2021 года и закончил 11 июня 2023 года. [...] Когда я впервые начал играть в мод No Damage в январе 2021 года, практически все, что у меня было хорошо - это угонять машины и стреляеть в ботов. У меня не было глубоких знаний какой-либо внутренней механики игры, и на самом деле я даже не ожидал, что мне понадобится столько знаний и опыта, сколько я в итоге получил. К тому же я на тот момент еще привыкал играть в GTA 4 с помощью клавиатуры и мыши. 

На весь спидран у Droo ушло чуть меньше шести часов. Практически весь пробег требовал от стримера невероятной креативности, не только в выполнении отдельных миссий, но и когда дело доходило до перемещения по самому городу Либерти-Сити. Ведь любое лишнее взаимодействие может оказаться потенциально фатальным: столкновение с другим транспортным средством, наезд на пешехода, который начните стрелять в главного героя или любым способом заработать себе звезды и привлечь внимания полиции. 

В арсенале Droo было множество трюков; использование быстрого перемещения с помощью такси для телепортации в место, которое обычно недоступно, запуск кат-сцены для уничтожения врагов в этом районе (после завершения кат-сцены с одной из девушек Нико игра сама «очищает» область от противников) и многие многие другие. Посмотреть лучшие моменты данного прохождения можно по ссылке - тут.

Droo признается, что не намерен останавливаться на «четверке» и уже планирует аналогичный вызов — на этот раз в GTA: San Andreas. Наверняка следующий спидран получит гораздо больше внимания, чем этот, и месяц ждать уже не придеться.

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#игра #gta 4 #cтример #droo #прохождение #спидран
Источник: pcgamer.com
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