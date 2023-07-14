Еще один конкурент WoW, на этот раз ласковый и дружелюбный

Новая бесплатная ММоРПГ Palia готовится распахнуть двери для всех желающих.

Игра претендует на лавры убийцы World of Warcraft, ведь она разработана студией Singularity Six, в которую входят бывшие сотрудники Blizzard и Riot Games (пожелавшие, однако, остаться неназванными).

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Пока что можно полюбоваться на красочный трейлер к игре, показывающий страну пшеничных полей, озер и ветряных мельниц. Стилистика Палии выполнена в «казуальном» стиле и напоминает Лигу Легенд и Фортнайт. А 18 июля разработчики проведут прямую трансляцию, в ходе которой поделятся новой информацией.

В Palia вы будете играть за одного из незадачливых потомков высокоразвитой цивилизации, от которой остались лишь руины и роботы в соломенных шляпах.

В центре игрового процесса — постройка жилища, как в Minecraft. Для того, чтобы украсить свои хоромы, придётся добывать руду, рыбачить и валить лес. Никуда не делось и фермерство в духе Stardew Valley.

Любителям режима PvP в игре нечего делать. Смертоубийства в мире Палии нет. Упор здесь сделан не на соревнование, а на сотрудничество. Со стороны игроков ожидаются коллективные вечеринки с отыгрышем роли, в духе тех, что проходят в Final Fantasy Online. Про боссов пока ничего не сообщили, но квесты тут точно останутся.

Этот уютный мирок подойдет всем, кто хочет отдохнуть от ежедневных тревог и найти новых друзей. Правда русского языка в игре нет, придется учить английский.

Создатели обещают выпустить игру сразу на нескольких платформах, она точно выйдет на Nintendo Switch, но бета доступна только для ПК.

Любители целовать белочек и резвиться на зеленых лугах смогут приобщиться к миру Палии 10 августа в ходе открытого бета-теста.

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Никакого удаления достижений, полученных в ходе беты не будет, все они сохранятся после официальной даты выхода. Закрытые бета-тесты для избранных пройдут 25 июля и 2 августа. А зарегистрироваться на сайте можно уже сейчас.