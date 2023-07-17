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В честь празднования шестилетия криптобиржи, в письме, адресованном персоналу, CEO Binance Чанпэн Чжао подчеркнул прогресс, достигнутый компанией, начиная с поддержки лишь пяти токенов и двух языков при запуске, и до представления более 600 криптовалют сегодня.
Он указал главные инсайты, полученные в ходе криптовесны 2018 года и волатильного 2022 года, подчеркнув, что "Binance устояла перед большинством катастрофических событий".
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С другой стороны, The Wall Street Journal сообщает о сокращении более 1000 сотрудников в Binance за последние недели, что может привести к потере до трети всего персонала.
Сокращения преимущественно затрагивают отдел обслуживания клиентов. Наряду с этим, ряд топ-менеджеров вынуждены были покинуть компанию, включая директора по стратегии Патрика Хиллманна, старшего вице-президента по вопросам соответствия Стивена Кристи и главного юрисконсульта Хана Нга.