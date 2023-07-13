Цензоры хотят, чтобы "карикатурная карта", изображающая претензии Китая на Южно-Китайское море, была стерта из фильма.



Марго Робби и Скотт Эванс позируют на розовой дорожке на мировой премьере фильма "Барби" в Лос-Анджелесе, США, 9 июля 2023 года [Майк Блейк/Reuters]

Филиппины разрешили показ предстоящего фильма “Барби” в кинотеатрах после того, как попросили своего голливудского дистрибьютора размыть карту, изображающую претензии Китая на "линию из девяти пунктиров" в Южно-Китайском море. Фантастический комедийный фильм о знаменитой кукле режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях выйдет на экраны страны Юго-Восточной Азии 19 июля. Правительственный совет по обзору и классификации фильмов и телевидения заявил, что разрешит его показ. Пекин основывает свои претензии почти на все Южно-китайское море, Китай "положил свой глаз" на богатые ресурсами территориальные воды Вьетнама. Вьетнам, который запретил фильм о Барби, также претендует на часть моря наряду с другими прибрежными государствами, включая Филиппины, которые подали судебный иск, и Малайзию. Цензоры хотят, чтобы "мультяшная карта" была размыта. Филиппинские цензоры заявили, что после “тщательного” изучения фильма они убедились в том, что на “мультяшной карте” не изображена линия из девяти пунктиров.