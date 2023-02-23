Разгон iGPU в AMD Ryzen 9 7900 увеличивает её производительность на 42%.

Согласно SkatterBench, сайту, известному невероятными попытками разгона, мы видим, что интегрированный GPU AMD серии Ryzen 7000 получил до 42% прироста производительности в результате разгона. В частности, в попытке разгона использовалась модель Ryzen 9 7900 non-X с 12 ядрами и 24 потоками, тактовой частотой 3, 7 ГГц и частотой форсирования 5, 4 ГГц. В SKU интегрирован базовый графический процессор AMD, однако он не предназначен для серьезных игровых задач. Тем не менее, интересно посмотреть, чего смог достичь двухъядерный графический процессор RDNA2 с тактовой частотой 2, 2 ГГц после разгона. Тактовая частота памяти GPU установлена на 2, 4 ГГц.

Работая при базовом напряжении 0, 997 вольт под нагрузкой Furmark, iGPU потребляет около 38, 5 Вт. Однако при попытке разгона напряжение было повышено до 1, 395 В, в результате чего частота iGPU составила 3, 1 ГГц. Тактовая частота памяти GPU теперь установлена на 3200 МГц, а мощность GPU+SOC составляет 60, 689 Вт, что почти вдвое больше, чем при стоковых настройках. Для достижения этих показателей оверклокер использовал оптимизатор кривой GFX с различными системными настройками. Хотя попытка разгона была успешной, наиболее значительное повышение производительности составило 42%, а в некоторых играх в среднем меньше. Ниже, синяя полоса показывает стоковую производительность, а зеленая - производительность OC.

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