С помощью модуля Pacific TF3 компания Thermaltake хочет сделать мониторинг системы водяного охлаждения более простым и изящным.

Компания Thermaltake представила приборную панель для системы жидкостного охлаждения Thermaltake Pacific TF3, которую она уже демонстрировала на международной выставке CES 2023. Это устройство предназначено для установки в стандартное 120-мм вентиляционное отверстие, в идеале - в одно из трех передних 120-мм отверстий корпуса со стеклянной передней панелью или в заднее 120-мм отверстие, направленное вперед, и подключения к контуру жидкостного охлаждения. Он имеет три аналоговых манометра: один из них показывает давление охлаждающей жидкости, другой - температуру охлаждающей жидкости, а третий - температуру окружающей среды внутри корпуса. Циферблаты этих аналоговых манометров оснащены RGB-диффузором, поэтому они могут кодировать показания температуры в реальном времени или быть запрограммированы как любой другой RGB-объект в вашем корпусе. Он имеет те же размеры, что и корпусной вентилятор, - 120 мм x 120 мм x 25 мм.

реклама