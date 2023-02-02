Будет ли это крупный релиз для консолей и ПК, как Redfall, или менее масштабная игра, нацеленная на мобильные устройства, пока неизвестно.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Уже давно известно, что компания Bethesda выпустила несколько неанонсированных игр после того, как была приобретена Microsoft. Игроки уже увидели несколько таких игр, включая Redfall и недавний неожиданный хит Hi-Fi Rush. У Bethesda есть еще одна неанонсированная игра - SpyTeam.

Впервые игроки узнали об этой игре благодаря заявке на товарный знак, поданной Zenimax в 2022 году, но совсем недавно Zenimax/Bethesda провели процесс обновления товарного знака SpyTeam в некоторых регионах. Совсем недавно страница товарного знака для игры была обновлена в Израиле.

На данный момент мало что известно о самой игре, но проектом занимается студия Bethesda, расположенная в Остине. Эта студия уже несколько лет находится в постоянном движении, после того как в 2018 году была отменена ее многопользовательская игра Battle Cry. После этого студия переключилась на разработку Fallout 76. С тех пор различные объявления о вакансиях указывают на то, что студия набирает команду для создания другой игры, которой, как теперь считается, будет SpyTeam.

Будет ли это крупный релиз для консолей и ПК, как Redfall, или менее масштабная игра, нацеленная на мобильные устройства, пока неизвестно.

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