Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge получила обновление с пользовательским аркадным режимом

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TMNT Shredder's Revenge успешно возродила любимую франшизу, создав аркадный боевик, который в равной степени напоминает о былых временах и одновременно совершенствует формулу жанра. После недавнего объявления о том, что TMNT: The Cowabunga Collection получила масштабное обновление, Shredder's Revenge получила столь же масштабное (если не большее) неожиданное обновление.

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Делая объявление, команда Dotemu рассказала о десятках улучшений и дополнений - как крупных, так и мелких - которые появятся в TMNT: Shredder's Revenge с этим последним обновлением, сказав:

" Cowabunga! В этом году Рождество наступило немного раньше обычного: мы рады сообщить, что только что было выпущено бесплатное обновление для игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, в котором добавлены новые функции и улучшения качества жизни".

Вот лишь некоторые из новых функций и исправлений:

Добавлено несколько фильтров для ЭЛТ и видеомагнитофонов

Появился новый режим Arcade: Custom Game

11 возможностей настройки с помощью дип-переключателей

В меню выбора персонажа ведущий теперь может установить максимальное количество игроков в лобби.

Игроки-гости теперь могут снова присоединиться к той же игре, которую ведет ведущий

Выполнение броска теперь дает игроку неуязвимость

Для всех боссов было сделано множество мелких анимационных изменений, часто для того, чтобы атаки было легче читать

Улучшен способ подсчета очков в режиме Arcade: теперь каждый игрок записывается индивидуально, даже если он покидает игру

Меню паузы в режиме Arcade теперь показывает общее время игры

Steam Input: улучшена поддержка контроллеров PS5.

Это лишь некоторые из множества улучшений, появившихся в этом патче, превращающие и без того превосходную игру в очень утонченную и совершенную версию самой себя.

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