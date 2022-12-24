Новый сокет для следующих процессоров Intel подтверждён. Meteor Lake получат исполнение LGA1851

Компания Intel в рамках своего процесса разработки совместно с отраслевыми партнерами и OEM-производителями, как утверждается, опубликовала технические документы в виде ссылки URL, которая подтверждает, что ее следующим процессорным гнездом для настольных ПК действительно будет LGA1851. С июня 2021 года уже было известно, что LGA1851 придет на смену LGA1700, но данный факт можно воспринимать как подтверждение. Несмотря на большее количество выводов, пакет LGA1851 будет физически идентичен LGA1700 по размеру, с практически идентичным механизмом сокета, поэтому новый сокет сможет поддерживать совместимость с предшественником по охлаждению. Дополнительный 151 контакт появился благодаря уменьшению "двора" (области в центре решетки, где отсутствуют контакты, а вместо них расположены вспомогательные электрические элементы).

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Ожидается, что на новой платформе Socket LGA1851 будут работать микроархитектуры Intel "Meteor Lake-S" и "Arrow Lake-S". Получит ли "Meteor Lake-S" маркировку 14-го поколения Core - это совсем другой вопрос. Утечка бенчмарков говорит о том, что 2023 год будет довольно медленным годом для Intel в области настольных процессоров, и что ближе к третьему кварталу 2023 года компания выпустит так называемые процессоры "Raptor Lake Refresh". Эти чипы, вероятно, будут построены на том же корпусе LGA1700, и, как мы уже видели на примере "Coffee Lake Refresh", могут стать основанием для нового поколения 14-го поколения Core (так как CFL Refresh образовали 9-е поколение Core). Intel может увеличить тактовую частоту, количество ядер E и другие инновации на уровне процесса/упаковки, чтобы отделить эти чипы от существующих 13-го поколения Core "Raptor Lake". Процессоры LGA1851, такие как "Meteor Lake", могут стать дебютными чипсетами для Intel, поскольку в них ядра CPU, iGPU, контроллеры памяти и неосновные компоненты распределены по чипсетам, построенным на различных производственных узлах.

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