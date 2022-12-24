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Представлены фотографии материнской платы MSI B760 MAG Tomahawk в преддверии официального запуска
В сети появились фотографии материнских плат MSI на чипсете Intel B760
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Ожидается, что Intel представит чипсет B760 вместе с множеством других процессоров Core 13-го поколения на выставке CES в январе, но уже сейчас начинают появляться подробности о предстоящих материнских платах. Ранее были опубликованы некоторые подробности о B760 Aorus Elite от Gigabyte, а теперь на VideoCardz появились подробные фотографии грядущей B760 MAG Tomahawk от MSI. По компоновке плата полностью повторяет свою предшественницу B660, но, похоже, есть небольшие изменения в расположении разъемов.

MSI также изменила цветовую схему с полностью черной на черную с некоторыми белыми вкраплениями. Задняя крышка ввода/вывода изменилась незначительно, но даже радиаторы выглядят практически идентично предыдущей модели. На фотографиях изображена версия DDR4, но, судя по всему, MSI выпустит и версию DDR5. Согласно слухам, цены на платы B760 вырастут примерно на 10% по сравнению с текущими моделями B660, но пока ничего не подтверждено.

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#msi b760 mag tomahawk
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О красной неадекватности и объективности тестирования
llucul
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Ну вот ,статья по профилю - и нет комментов. )))) Зато про разную чухню - под 300 комментов))) Плата по сути не плоха - но цена )))) А что вы хотите ,китайские линии закрывают и переносят в Америку ,...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
RustamS
23:11
Бахмут за 3 дня!!! 😂😂😂
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
Зю
23:08
Могилизация на украине высасывает последних мужиков. Пора на баб переходить, а то наёмным грузинам и полякам в окопах скучно сидеть.
Стало известно сколько платят избегающие мобилизации украинцы за нелегальный выезд из страны
Crashtest
23:02
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Intel подтвердила, что LGA1851 - ее следующий процессорный сокет для настольных ПК
Anton Vis
23:00
Вы регионом попутали, здесь RU! а не UA, вам туда
Стало известно сколько платят избегающие мобилизации украинцы за нелегальный выезд из страны
Vorvort
22:59
Автор всегда может наврать про картинку, даже если читатели правильно укажут варианты. Тем не менее средняя картинка наглядно демонстрирует типичную картинку видеокарт Nvidia: блёклые цвета и "холодны...
О красной неадекватности и объективности тестирования
Дмитрий
22:58
за 900 долларов налетай !! радость идет. и то не факт что 900 будет дороже. 900 рекомендуемая
Опубликованы изображения модификаций RTX 4070 Ti от вендора Zotac
Doctors103
22:57
Не понимаю. Такое ощущение, что у всех 4к мониторы, и на Radeon RX 7900 XTX даже Сапер тормозить будет.
MindFactory предлагает XFX Radeon RX 7900 XTX по цене MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
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