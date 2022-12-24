В сети появились фотографии материнских плат MSI на чипсете Intel B760

Ожидается, что Intel представит чипсет B760 вместе с множеством других процессоров Core 13-го поколения на выставке CES в январе, но уже сейчас начинают появляться подробности о предстоящих материнских платах. Ранее были опубликованы некоторые подробности о B760 Aorus Elite от Gigabyte, а теперь на VideoCardz появились подробные фотографии грядущей B760 MAG Tomahawk от MSI. По компоновке плата полностью повторяет свою предшественницу B660, но, похоже, есть небольшие изменения в расположении разъемов.

MSI также изменила цветовую схему с полностью черной на черную с некоторыми белыми вкраплениями. Задняя крышка ввода/вывода изменилась незначительно, но даже радиаторы выглядят практически идентично предыдущей модели. На фотографиях изображена версия DDR4, но, судя по всему, MSI выпустит и версию DDR5. Согласно слухам, цены на платы B760 вырастут примерно на 10% по сравнению с текущими моделями B660, но пока ничего не подтверждено.

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