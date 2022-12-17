ЕС установил крайний срок для перехода на USB-C в смартфонах — 28 декабря 2024 года

В начале этого года Европейский Союз официально принял измененную Директиву по радиооборудованию, которая обеспечит использование общего порта зарядки для всех смартфонов и планшетов. Это заставит Apple, наконец, присоединиться к производителям телефонов на базе Android и использовать USB-C в качестве общего зарядного порта для всех устройств.

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Хотя это правило было принято в начале этого года, ЕС еще не установил твердую дату, когда компании должны начать соблюдать новое правило. На этой неделе эта дата была установлена на декабрь 2024 года. Для большинства устройств Android ничего не изменится, поскольку большинство из них уже используют USB-C, но Apple придется внести более существенные изменения в свою линейку, поскольку многие устройства по-прежнему используют проприетарный порт Lightning.

Apple уже подтвердила, что новые правила заставят ее представить iPhone с USB-C, но точная дата не была назначена. Apple может перейти на USB-C в iPhone этого года, но, по всей вероятности, первый iPhone с USB-C должен появиться в 2024 году. Этот срок вписывается в обычное для Apple окно запуска iPhone Q3/Q4.

Есть один способ, с помощью которого Apple может обойти необходимость использования USB-C - это iPhone без портов, который полагается исключительно на беспроводную зарядку. Это то, что Apple изучает внутри компании, но поскольку многие по-прежнему используют проводные соединения для зарядки своих устройств, рынок может быть не готов к таким изменениям.

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