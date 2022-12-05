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Студия Nightdive Studios работает над 5 различными проектами
Nightdive Studios еще одну игру не доделала, а уже взялась за 5 игр.
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Nightdive Studios в настоящее время наиболее известна своей текущей работой над перезагрузкой System Shock, выход которой запланирован на 2023 год. Тем не менее, в настоящее время команда работает над гораздо большим количеством проектов, причем 5 проектов находятся в разработке.

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Стивен Кик, генеральный директор Nightdive Studios, недавно написал в Twitter: "У нас @NightdiveStudio есть как минимум 5 игр, которые выйдут в 2023 году - но одна из наших команд находится на стадии разработки. Над чем бы вы хотели, чтобы мы поработали? Не забудьте указать название вашего выбора".

Интересно не только то, что команда одновременно работает над 5 отдельными проектами, но и то, что они советуются со своими поклонниками относительно того, над чем им следует работать дальше.

Твит сопровождался опросом, в котором предлагалось 4 варианта:

Классический ремастер

Ремейк игры для NDS

Духовный преемник

Оригинальная игра

Набрав более 7000 голосов, победителем опроса стала команда, которая должна была работать над ремастером классической игры - наподобие того, что они сейчас делают с System Shock.

С момента своего основания в 2010 году Nightdive Studios в основном занималась портированием и ремастерингом игр других студий, поэтому ремастеринг классики, несомненно, придется компании по вкусу. Тем не менее, учитывая, что в настоящее время в разработке находятся 5 проектов, можно предположить, что по крайней мере один из них будет оригинальной игрой - хотя нам придется подождать и посмотреть.

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#system shock
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