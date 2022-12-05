Недавно в сети появились первые результаты тестирования Apple M2 Max в Geekbench. Судя по их результатам, новый чип, похоже, обеспечивает незначительный прирост производительности одного ядра по сравнению со стандартным M2. Однако увеличенное количество ядер значительно повышает производительность в многоядерных тестах.
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Первая запись, замеченная ShrimpApplePro ( со ссылкой на ArsTechnica), действительно показывает более низкий результат в одноядерном тесте, чем средний результат Apple M2. Однако вторая запись показывает, что в одноядерном тесте он набрал 1 889 баллов, что совпадает с результатом M2 в бенчмарке Geekbench. В обоих случаях система была оснащена 96 ГБ памяти.
В многоядерном тесте, если стандартный M2 (восемь ядер) набирает 8 736 баллов, то первый результат M2 Max (12 ядер) составляет 13 855 баллов (на 59% выше). Второй результат многоядерного процессора еще выше - 14 586 баллов (на 67% выше). Помимо результатов, эти две записи также подтверждают, что новый чип будет иметь 12 ядер, но конфигурация и архитектура остаются неясными. Тем не менее, в записях указана тактовая частота, которая составляет 3, 54 ГГц.
Ожидалось, что системы на базе Apple M2 Max появятся в конце 2022 года, но поскольку сейчас мы находимся в декабре, дата выхода, похоже, перенесена на 2023 год.