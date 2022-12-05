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Слухи о Beyond Good & Evil 2 появились еще в 2007 году, а в 2008 году было подтверждено, что игра находится в разработке. После этого BG& E2 впала в спячку, а в 2016 году ее вновь представили на выставке E3. К сожалению, похоже, что команде с трудом удается продвигать игру по производственной линии, а Beyond Good & Evil 2, как говорят, все еще находится на ранней стадии разработки.
Как сообщает Insider Gaming, неуловимая Beyond Good & Evil 2 еще далека от готовности: по слухам, она все еще находится на стадии разработки - это означает, что игровой мир якобы в настоящее время состоит только из "голых планет с заблокированными структурами для зданий. Любые структуры, которые имели хоть какую-то детализацию, были очень низкого качества; почти как будто игра шла на ультранизких настройках".
Более того, несмотря на то, что игра прошла определенную форму игрового тестирования - как внутреннего, так и внешнего - Ubisoft, по сообщениям, заявила этим игрокам, что игра все еще находится на "ранней стадии разработки", что означает, что до выхода игры еще много лет.
Когда Beyond Good & Evil 2 была впервые представлена, было ясно, что работа над игрой только началась. К сожалению, похоже, что за 6 лет, прошедших с момента переиздания, работа над игрой практически не продвинулась. Хочется надеяться, что команде удастся найти вдохновение, бюджет или что-то еще, необходимое для завершения игры.