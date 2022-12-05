Thermalright представила Assassin X 90 SE, компактный процессорный кулер башенного типа, предназначенный для замены штатного решения для охлаждения процессора на более тихое при штатных частотах. Кулер башенного типа с алюминиевыми ребрами имеет типичную для своего типа конструкцию - четыре медные никелированные тепловые трубки толщиной 6 мм непосредственно контактируют с процессором на алюминиевом основании, а их концы проходят через алюминиевый блок ребер, который закрыт верхней пластиной корпуса. Вентиляция осуществляется входящим в комплект поставки 92-мм вентилятором Thermalright TL-G9B с ШИМ.
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Определяющей особенностью является высота кулера - всего 118 мм. С установленным вентилятором кулер имеет размеры 94 мм x 77 мм x 118 мм и вес 445 г. Входящий в комплект 92-мм вентилятор оснащен гидродинамическим подшипником, принимает 4-контактный вход ШИМ, вращается со скоростью до 2400 об/мин, создавая воздушный поток до 43 CFM при давлении 1, 51 мм H₂O, и имеет уровень шума 27, 3 дБА. Среди поддерживаемых типов процессорных сокетов - LGA1700, AM5, AM4 и LGA1200. Компания не сообщила цену.