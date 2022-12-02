Игра Sonic Frontiers оказалась весьма успешной в коммерческом плане для компании SEGA, а новое направление, выбранное Sonic Team, похоже, нашло отклик у поклонников Синего Пятна. В своем неожиданном заявлении SEGA сообщила, что Sonic Frontiers получит несколько наборов бесплатных DLC, включая новых играбельных персонажей.
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Официальная страница Sonic the Hedgehog в Twitter сообщила: "Новые режимы, новый Коко, новые... игровые персонажи! ? Больше контента Sonic Frontiers появится на вашем пути в следующем году! Все бесплатно, кстати".
Если говорить более подробно, то Sonic Frontiers получит 3 серии бесплатных DLC в течение 2023 года. Первая группа принесет с собой музыкальный автомат, фоторежим и новые челленджи уровней.
Вторая часть DLC добавит новые испытания в открытый мир, введет новых Коко, которых вы сможете найти, и отпразднует день рождения Соника - хотя SEGA не сообщила, как именно.
Наконец, третья часть DLC, безусловно, самая большая: бесплатное обновление добавит в игру несколько новых играбельных персонажей. Из опубликованной дорожной карты следует, что в число играбельных персонажей войдут ехидна Наклз, Эми Роуз и Майлз "Хвост" Проувер. Кроме того, это третье DLC также добавит новый сюжетный контент, хотя его объем в настоящее время неизвестен.
В прошлом SEGA скрывала основные функции, такие как Super Sonic, за платной завесой, и поэтому очень приятно видеть, что они предлагают так много бесплатного.