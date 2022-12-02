Процессоры Intel Sapphire Rapids разработаны как лучшие продукты компании для сектора серверов/предприятий и настольных процессоров высокого класса (HEDT). По данным Wccftech, мы имеем сведения о дате запуска и доступности аналогов HEDT Sapphire Rapids Workstation под кодовым названием Fishhawk Falls. Презентация процессора Intel Sapphire Rapids-WS и материнской платы W790 должна состояться на 7-й неделе 2023 года, что означает окно запуска с 12 февраля по 18 февраля. Что касается доступности, то апрель 2023 года запланирован для удовлетворения потребностей будущих клиентов HEDT. Учитывая сокращение рынка HEDT, Intel не спешит с поставками процессоров, приоритет отдается серверным решениям Sapphire Rapids.
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В частности, модели HEDT должны иметь до 56 ядер и 112 потоков, 105 МБ кэша L3, TDP 350 Вт и 112 линий PCIe Gen 5.0. Что касается памяти, то платформа поддерживает 8-канальные конфигурации DDR5-4400 (1DPC) / DDR5-4800 (2DPC) емкостью до 4 ТБ.