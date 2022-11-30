В выходные Steam установил новый рекорд по количеству одновременных пользователей

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Valve побила новые рекорды по количеству одновременных пользователей Steam во время пандемии, и в этом году количество пользователей Steam снова выросло. Только в прошлом месяце Steam установил новый рекорд по количеству одновременных пользователей: на платформу одновременно зашли более 30 миллионов человек. Теперь этот рекорд снова побит.

26 ноября Steam установил новый рекорд одновременной работы пользователей: почти 32 миллиона человек одновременно находились в сети по всему миру. Из этих 32 миллионов человек около девяти миллионов были в игре. Интересно, что этот рекорд был достигнут после волны хороших обзоров по Call of Duty: Modern Warfare 2 и недавно запущенной игры Warzone 2.0, которая впервые стала доступна на Steam, а также впервые с 2019 года на Steam вышла новая игра Call of Duty.

В 2020 году количество одновременных пользователей Steam достигло 20 миллионов, так что платформа значительно выросла только за последние два года. На данный момент крупные издатели, покинувшие платформу, такие как EA, Activision и Ubisoft, вернулись. EA вернулась на Steam уже несколько лет назад, а Activision вернулась с игрой Call of Duty в этом году. Ubisoft вернется на Steam в декабре с выходом Assassin's Creed Valhalla.

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В настоящее время в пятерку самых играемых игр на Steam входят CS: GO, Dota 2, Lost Ark, Call of Duty Modern Warfare 2 и PUBG. Сразу за этими играми идут Apex Legends и Grand Theft Auto V, которые регулярно появляются в первой десятке.