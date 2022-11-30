Street Fighter 6 был оценен в Южной Корее, где ему выдали сертификат 15+

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В этом году компания Capcom официально анонсировала Street Fighter 6, выход которой запланирован на 2023 год. Похоже, что в следующем году мы будем играть в последнюю часть серии довольно скоро, поскольку игра уже получила рейтинг.

Как отмечает VGC, южнокорейский совет по рейтингу игр выдал свой сертификат для Street Fighter 6. Обычно такие рейтинги выставляются за несколько месяцев до запуска, поэтому вполне возможно, что мы увидим игру в первой половине следующего года. Тем не менее, сроки не всегда совпадают, так что если Capcom потребуется больше времени для завершения работы над игрой, ее выход может быть перенесен на лето.

В своем последнем отчете о финансовых результатах Capcom заявила, что у нее есть еще одна крупная игра на этот финансовый год. Это игра Resident Evil 4 Remake, которая должна выйти в марте 2023 года. Учитывая это, II или III квартал 2023 года представляется наиболее подходящим для выхода Street Fighter 6.

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Серия Street Fighter является одной из основных игровых франшиз, которая помогла начать революцию файтингов много лет назад. В Street Fighter 6 компания Capcom пытается создать новый игровой режим под названием World Tour, в котором игроки окажутся в открытом мире. В игре также будут присутствовать классические режимы "против всех" и "соревновательный".