Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 имеет все шансы на скорый выход

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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 должна была выйти уже давно, но проблемы с разработкой привели к неоднократным задержкам игры. В настоящее время над проектом работает новая команда, и хотя у до сих пор нет новой даты релиза, Paradox Interactive считает, что выход игры в 2023 году вполне возможен.

В интервью Privata Affärer генеральный директор Paradox, Фредрик Вестер, сказал, что команда "вероятно, сможет определить дату запуска" Bloodlines 2 в ближайшее время. Вестер также сказал, что релиз в 2023 году "абсолютно не исключен", что далеко не подтверждение, но это, пожалуй, самое позитивное сообщение о разработке этой игры за последнее время.

Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 была впервые анонсирована на GDC в 2019 году, а разработкой занималась компания Hardsuit Labs, нацелившаяся на релиз в 2020 году. К концу 2020 года творческие руководители проекта ушли, и игру пришлось отложить. В 2021 году компания Paradox вмешалась, отложила игру на неопределенный срок и передала ее в руки новой студии-разработчика, что привело к дальнейшим увольнениям в Hardsuit Labs.

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Когда Hardsuit Labs была выведена из проекта, Paradox была близка к тому, чтобы полностью отменить игру, но в итоге издатель решил передать проект в руки новой команды. Учитывая недавние комментарии Вестера, можно ожидать более официальной информации о разработке игры в ближайшие месяцы.