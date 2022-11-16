Шигеру Миямото обсуждает виртуальную консоль и обратную совместимость

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В последних поколениях обратная совместимость стала предметом пристального внимания трех основных производителей консолей. В то время как PS5 и Xbox Series X|S имеют обратную совместимость с играми предыдущих консолей, Switch не имеет такой возможности, и ветеран Nintendo Шигеру Миямото затронул этот вопрос.

Во время последней сессии вопросов и ответов компании Миямото спросили (в переводе пользователя ResetEra orzkare): "Вы ранее упоминали, что признаете, что проблема в бизнесе игровых консолей заключается в том, что прошлое программное обеспечение не может быть воспроизведено из-за смены поколения аппаратного обеспечения, и что контент остается недоступным. Однако теперь, используя учетную запись Nintendo и обеспечивая обратную совместимость нового оборудования, похоже, что в бизнесе специализированных игровых консолей контент может быть перенесен на постоянной основе, как и в случае с видеоиграми. Я думаю, что есть как преимущества, так и недостатки в обеспечении обратной совместимости нового оборудования с предыдущим".

В ответ на это заявление Миямото сказал: "Раньше мы предлагали систему под названием "Virtual Console", которая позволяла людям играть в старые игры на новом оборудовании. Для сравнения, видео можно наслаждаться в течение долгого времени, пока существует среда воспроизведения. Однако права на видео имеют сложный характер, поэтому Nintendo приступит к реализации проекта после того, как убедится в наличии соответствующих прав".

Он продолжил: "Действительно, в прошлом разработка программного обеспечения для игровых консолей велась в специальной среде разработки, которая отличалась для каждого оборудования. Поэтому, когда аппаратное обеспечение менялось, среда разработки не могла быть перенята. Поэтому программное обеспечение, выпущенное на прошлом оборудовании, не могло быть воспроизведено без модификации".

В заключение Миямото заявил: "Однако в последнее время сама среда разработки программного обеспечения постепенно становится более стандартизированной, поэтому создать среду воспроизведения, позволяющую воспроизводить программы для прошлого оборудования на новом оборудовании, в целом проще, чем раньше. Однако сильной стороной Nintendo является создание новых игр. С новым оборудованием мы хотели бы предложить уникальные игры, которые невозможно реализовать на существующем оборудовании".

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Старые игры Nintendo, похоже, сохраняют свою ценность гораздо дольше, чем другие игры, что позволяет производителю консоли выпускать полноценные порты с предыдущих систем. Поэтому, хотя у Nintendo мало стимулов делать это, хочется надеяться, что они сделают будущее оборудование обратно совместимым.