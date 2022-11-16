Дополнение для кампании Call of Duty Modern Warfare 2, по сообщениям, разрабатывается компанией Sledgehammer

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В прошлом месяце источники утверждали, что Infinity Ward планирует масштабное дополнение для Modern Warfare II через некоторое время после релиза. Сообщалось, что оно будет включать в себя множество классических карт для многопользовательской игры Call of Duty и новый контент для кампании. Согласно обновленному отчету, новый контент кампании будет разработан Sledgehammer Games.

По словам Джейсона Шрайера, который ранее сообщал другие подробности о грядущем дополнении, Sledgehammer Games работает над частью кампании дополнения. Sledgehammer Games также занималась поддержкой Black Ops: Cold War и возглавляла разработку Vanguard, WWII и Advanced Warfare.

В свое время в Call of Duty продавались пакеты карт, но в последнее время карты традиционно предлагаются бесплатно, чтобы не раскалывать базу игроков. Руководство Activision во время телефонного разговора назвало это дополнение Modern Warfare II "полноценным премиум-релизом", что даст Treyarch дополнительное время, необходимое для завершения работы над следующей основной игрой Call of Duty, которая выйдет в 2024 году.

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Это будет первый случай, когда мы увидим продолжение кампании Call of Duty после запуска. До этого все последующие дополнения были направлены на многопользовательские и кооперативные режимы, такие как "Зомби", традиционный многопользовательский режим и, совсем недавно, Warzone.