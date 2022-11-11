Thermalright выводит на рынок процессорный кулер SI-100 White ARGB

Thermalright представила SI-100 White ARGB, низкопрофильный алюминиевый процессорный кулер со стеком ребер. Кулер имеет конструкцию "С-типа". Алюминиевый стек ребер расположен вдоль плоскости материнской платы и опирается на шесть медных тепловых трубок толщиной 6 мм, которые отводят тепло от основания из чистой меди C1100. Основание и тепловые трубки никелированы (тепловые трубки дополнительно окрашены в матово-белый цвет), а алюминиевые ребра анодированы.

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Входящий в комплект 120-мм вентилятор TL-E12W-S оснащен адресной RGB-подсветкой, принимает 4-контактный PWM для своей основной функции и 3-контактный ARGB для подсветки. Он вращается со скоростью до 2 000 об/мин, создавая до 72, 37 CFM воздушного потока, давление до 2, 87 мм H₂O и максимальный уровень шума 27, 7 дБА. Он оснащен долговечным гидродинамическим подшипником. С установленным вентилятором Thermalright SI-100 White ARGB имеет размеры 120 мм x 120 мм x 99, 8 мм (ШхДхГ) и вес 640 г. Среди поддерживаемых типов процессорных гнезд - LGA1700, AM5, AM4, LGA1200 и LGA115x. Компания не сообщила цену.



