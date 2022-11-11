Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Thermalright выпустила новый кулер SI-100 White ARGB
Thermalright выводит на рынок процессорный кулер SI-100 White ARGB
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
3050 MSI Gaming дешевле 30тр

Thermalright представила SI-100 White ARGB, низкопрофильный алюминиевый процессорный кулер со стеком ребер. Кулер имеет конструкцию "С-типа". Алюминиевый стек ребер расположен вдоль плоскости материнской платы и опирается на шесть медных тепловых трубок толщиной 6 мм, которые отводят тепло от основания из чистой меди C1100. Основание и тепловые трубки никелированы (тепловые трубки дополнительно окрашены в матово-белый цвет), а алюминиевые ребра анодированы.

реклама

Входящий в комплект 120-мм вентилятор TL-E12W-S оснащен адресной RGB-подсветкой, принимает 4-контактный PWM для своей основной функции и 3-контактный ARGB для подсветки. Он вращается со скоростью до 2 000 об/мин, создавая до 72, 37 CFM воздушного потока, давление до 2, 87 мм H₂O и максимальный уровень шума 27, 7 дБА. Он оснащен долговечным гидродинамическим подшипником. С установленным вентилятором Thermalright SI-100 White ARGB имеет размеры 120 мм x 120 мм x 99, 8 мм (ШхДхГ) и вес 640 г. Среди поддерживаемых типов процессорных гнезд - LGA1700, AM5, AM4, LGA1200 и LGA115x. Компания не сообщила цену.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#thermalright
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Thermalright показала функциональную защитную рамку для Socket AM5
Thermalright анонсировала горизонтально-башенный кулер SI-100 с шестью теплотрубками
Thermalright выпустила для процессоров AMD AM5 Ryzen 7000 защитную рамку из алюминиевого сплава
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Артиллеристы ВС РФ протестируют экзоскелеты для подноса снарядов
6
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
62
В России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти — смотрим цены
26
Астрофизики обнаружили снимки сверхновой, сделанные всего через шесть часов после взрыва
3
Не все видеокарты NVIDIA одинаково хороши – какие модели не стоит брать даже если есть лишние деньги
6
Почему Binance уничтожила биржу FTX – закон джунглей в мире Китов и мелких рыбёшек рынка криптовалют
4
Китайские инженеры создали первую рабочую систему из дронов-камикадзе, способных объединяться в рой
+
Microsoft выпустило обязательное обновление Windows 11 2H22
3
Ученые MIT совместно с Samsung создали камеру, которая позволяет видеть сквозь стены
2
Особенно популярные смартфоны на Aliexpress в период распродажи
3
ВВС США успешно испытали боевой стелс-беспилотник XQ-58 Valkyrie
11
Геймеры выбирают процессоры AMD – Ryzen 7 5800X/Ryzen 5 5600X стали оптимальными для игровой сборки
4
Микрон предоставил план, согласно которому чипы на архитектуре RISC-V, выйдут в 2023 году
6
Украинские майнеры вынуждены отключать фермы из-за перебоев электричества
+
Названы предполагаемые даты презентации и начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
19
PCI-SIG изменит спецификации разъема 12VHPWR
9
Алиса, Маруся, Алекса, Сири – имена голосовых ассистентов, которые люди просят изменить.
6
Эфир пошёл на дно, а майнеры могут начать распродавать видеокарты на фоне падения рынка криптовалют
1
Китай вербует экс-офицеров НАТО, предлагая в 5 раз большую зарплату
3
MediaTek представила новую флагманскую систему-на-чипе для Android устройств Dimensity 9200
1

Популярные статьи

Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
28
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
35
В Иране создали гибрид дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1
21
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
227
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
20
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный 3D принтер за 250 долларов и другие
4
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
78
История NFT пузыря — картинок за миллионы долларов
8
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
7
Получаем бесплатные монеты EtherMail и ранний доступ к почтовому ящику на Ethereum
3

Сейчас обсуждают

KENDOR
00:59
Под именем Дигма, среди китайского хлама, еще далеко на самые плохие поделия продаются. Просто, что бы это оценить, надо как минимум ни с парой вещей иметь дело, а как минимум статистику собрать по в...
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
RedStone
00:57
прочесть - не ? "... защищённый мессенджер НЕ ИМЕЕТ отношения к этому делу. «Его название просто похоже на название вредоносной программы ..."
Россиянина приговорили к трём годам лишения свободы за использование мессенджера с шифрованием
RedStone
00:56
"представитель прокуратуры Томской области заявил, что защищённый мессенджер не имеет отношения к этому делу. «Его название просто похоже на название вредоносной программы, за использование которой ос...
Россиянина приговорили к трём годам лишения свободы за использование мессенджера с шифрованием
KENDOR
00:52
У тебя квадратный синий USB-BM 3.0 порт, его с компом соедини кабелем USB 3.0 AM/BM и всё заработает. Нахер ты такой монь брал, коль ладу дать не можешь?
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
Сигизмунд Эммануилович
00:50
Странно, конечно, что ты не понимаешь... украина - просто шавка америки. Они её натаскали против русских. А ты разве не армия путина? Ну ка, вылезай из под шконки, на первый-второй рассчитайсь!
Кадыров считает сложным и верным решение отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра
Игорь Терновой
00:49
Так для запуска нужна свежая версия прошивки, а последний взлом был 9.0 вроде
Пираты взломали новую игру God of War Ragnarok
KENDOR
00:46
Это USB hub, ты инструкцию прочитай для начала, не надо свою глупость показывать.
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
Voldemaar
00:46
Сделают нормальный припой, если будет необходимость.
Битву производительности Core i9-13900K против Ryzen 9 7950X в играх выиграл Intel
dmitry07
00:43
Замена Киотским протоколам.
Депутаты Госдумы предложили признать "Гринпис" нежелательной организацией
Гоогле Гооглев
00:41
Как демократично
В палату представителей США переизбрали двух умерших демократов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем