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Отныне нельзя сделать предзаказ на Prince of Persia: The Sands of Time
Ubisoft отменяет предварительные заказы на ремейк Prince of Persia: The Sands of Time
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Прошли годы с тех пор, как Ubisoft анонсировала ремейк Prince of Persia: Sands of Time, и с тех пор игра, похоже, застряла в аду разработки. Прошло много времени с момента последнего значительного обновления игры, но Ubisoft теперь выступает с заявлением, чтобы дать всем знать, что игра не отменена.

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Ремейк Prince of Persia: Sands of Time, выход которого изначально планировался на начало 2020 года, был отложен, чтобы команда разработчиков могла учесть замечания, касающиеся художественного стиля и графики, показанных в трейлере. В конце концов, Ubisoft перевела проект из своих студий в Пуне и Мумбаи и поручила разработку Ubisoft Montreal.

В FAQ, опубликованном на этой неделе, Ubisoft подтверждает, что ремейк не отменен. Тем не менее, издатель также не может сделать никаких значимых заявлений на данный момент, так что, похоже, пока нет никакой новой даты релиза. В связи с отсутствием даты выхода предварительные заказы на игру были отменены. Ubisoft возобновит прием предварительных заказов, когда будет определена дата выхода игры.

Сообщение также подтверждает, что The Sands of Time станет единственной игрой, на которую будет выпущен ремейк. В настоящее время ремейки других игр не планируются.

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#prince of persia: the sands of time
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