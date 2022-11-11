Просочилась информация о режиме "Королевская битва" в Halo Infinite

Спустя год после запуска Halo Infinite находится не в лучшем положении. К счастью, и 343i, и Xbox знают об этом и прилагают все усилия, чтобы попытаться исправить положение. Одним из способов, с помощью которого команда надеется это сделать, является выпуск режима Battle Royale, новые подробности которого уже просочились.

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Как сообщает TwistedVoxel, из нескольких источников (а именно от пользователей Twitter 'Bathrobe Spartan' и 'Ains') просочился ряд подробностей о предстоящем режиме Battle Royale в Halo Infinite.

По словам этих пользователей, Halo Infinite будет иметь некоторые общие черты с другими играми в жанре BR, но при этом изменит формулу в лучшую сторону. Как и в большинстве BR-игр, в Infinite будет начальная вступительная фаза, а также фаза развертывания и освобождения - игроки смогут присоединиться к игре на протяжении этих начальных фаз.

Однако после падения на арену, Halo Infinite, как сообщается, запустит вас с начальным набором оружия - механика, которая значительно отличается от большинства других игр BR (которые обычно запускают вас без оружия).

По словам 'Ains', этот режим battle royale планируется выпустить вместе с 4-м сезоном игры, который, по слухам, появится где-то в середине 2023 года. До тех пор фанатам придется довольствоваться нынешней конфигурацией Halo Infinite - хотя, по крайней мере, в 3-м сезоне игры появится трассировка лучей.

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