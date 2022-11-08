SQUARE ENIX выпустила HARVESTELLA, качественно новую ролевую игру с симулятором жизни, для Nintendo Switch и STEAM. Благодаря концепт-арту Исаму Камикокурио (FINAL FANTASY XII) и музыке Го Шиина (серия Tales), в HARVESTELLA игрокам предстоит окунуться в прекрасный мир, который меняется с течением времен года, и насладиться разнообразным игровым процессом, включая уход за посевами, дружбу с горожанами и приключения в сложных подземельях.
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Действие HARVESTELLA происходит в ярком и красочном мире, где четыре гигантских кристалла под названием "Морской свет" создают стабильную смену четырех времен года. Приключения начинаются, когда в Морском свете начинают появляться аномалии, создающие "Тишину", сезон смерти, который наступает между естественными четырьмя сезонами. Во время "Затишья" посевы увядают, а люди не могут выйти на улицу, и, что тревожно, эти времена года загадочным образом становятся длиннее с каждым годом.