Resident Evil 7 была одной из немногих крупных игр, получивших поддержку PlayStationVR в свое время. К сожалению, версия игры для ПК так и не получила обновления VR, но Capcom, возможно, собирается исправить ситуацию с помощью Resident Evil Village.
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Resident Evil Village получит VR-версию для PlayStation VR2. Однако на этот раз это может быть не полный эксклюзив. В недавнем обновлении Resident Evil Village для ПК специалисты по сбору данных обнаружили новые строки кода, указывающие на поддержку гарнитуры PC VR.
Как обнаружил u/LitheBeep на Reddit, Resident Evil Village для ПК теперь содержит строки для OpenVR, SteamVR и нескольких популярных гарнитур виртуальной реальности, предназначенных только для ПК, таких как Oculus Rift и HTC Vive.
Получит ли Resident Evil 7 аналогичную поддержку, пока неизвестно. На данный момент Resident Evil Village VR анонсирована только для PlayStation VR2.