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Мы уже давно знаем, что Bungie работает над новыми играми помимо Destiny. Ранее компания запатентовала игру под названием "Matter", но, как выяснилось, Bungie готовит нечто совершенно иное - возрождение Marathon, FPS, которую Bungie создала до работы над Halo.
Marathon - это серия шутеров от первого лица, разработанная Bungie еще в 90-х годах, задолго до того, как была анонсирована Halo. По словам источников Insider Gaming, на этот раз Marathon будет многопользовательской игрой на основе добычи, рассчитанной на трех игроков. В настоящее время новая версия Marathon находится на стадии пре-альфа, но из-за конкуренции в индустрии за талантливых разработчиков, Bungie может анонсировать игру раньше, чтобы привлечь в команду больше разработчиков.
Как и следовало ожидать от многопользовательской игры Bungie, в ней будут присутствовать элементы Live Service, включая сезонный контент и награды, чтобы игроки возвращались в игру в течение длительного времени.
Если отчет верен, это будет первая игра Bungie, не относящаяся к Destiny, за более чем десять лет. Компания была приобретена Sony в начале этого года, но продолжит выпускать мультиплатформенные игры. Учитывая это, маловероятно, что Marathon будет эксклюзивом для консолей. После приобретения Bungie также подтвердила планы по выпуску игры, не относящейся к Destiny, к 2025 году, так что выход Marathon может быть не за горами.