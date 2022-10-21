Размер God of War Ragnarök впечатляет

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God of War Ragnarök выйдет всего через несколько недель, и, поскольку игра является завершением норвежской саги, ожидается, что она будет довольно объемной. В предыдущих сообщениях говорилось, что игра займет почти 100 ГБ, но теперь, когда до выхода игры осталось чуть больше двух недель, мы знаем, что она даже больше, чем ожидалось.

Еще в сентябре Twitter-аккаунт "PlayStationSize" сообщил, что предстоящая God of War Ragnarök займет 90,6 ГБ на PlayStation 4. Это означало бы почти точное удвоение размера файла игры по сравнению с God of War 2018 года, которая занимает 45,7 ГБ.

Всего за несколько недель до выхода Ragnarok пользователю Twitter "Ifnoelb" удалось заполучить раннюю копию игры, и, установив версию Ragnarök на PS4, он смог сообщить, что размер файлов немного больше ожидаемых 90,6 ГБ - 118,5 ГБ.

God of War Ragnarök завершит норвежскую историю, начавшуюся в игре 2018 года, поэтому для того, чтобы уместить две части трилогии в одной игре, требуется приличное количество места. Кроме того, мы уже знаем, что в отличие от первой игры, Кратос и Атреус смогут исследовать все девять царств, каждое из которых будет кардинально отличаться от предыдущего.

Будучи игрой от первого лица, God of War Ragnarök, вероятно, получит преимущества технологии сжатия Kraken от Sony на PlayStation 5, что означает, что версия игры для "нового поколения" может быть значительно меньше по размеру, при этом качество изображения будет выше. Тем не менее, учитывая размер Ragnarök на PS4, будет интересно посмотреть, до каких размеров Kraken сможет ее сжать.

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