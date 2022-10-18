Дополнений к Saints Row пока не будет





реклама

После долгого перерыва Volition и Deep Silver вернулись к Saints Row в этом году с новой перезагрузкой. К сожалению, игра была встречена критиками негативно, получив в среднем 62 балла на Metacritic. В связи с тем, как был воспринят первый релиз, разработчики сообщили, что будущие контентные планы приостановлены, пока команда пересматривает основную игру.

На этой неделе Volition опубликовала осеннее обновление, в котором рассказала о том, что ждет Saints Row в будущем. С момента запуска игры команда не говорила многого, но теперь у нее есть план, который позволит "улучшить впечатления от Saints Row для всех игроков в 2022 году и в последующие годы".

Все начнется в ноябре, когда новое обновление для игры исправит более 200 ошибок и проблем со стабильностью. Это будет первое из серии обновлений, направленных на улучшение качества игрового процесса. К сожалению для поклонников кооперативного режима, исправление кооперативных функций игры займет немного больше времени.

В будущих обновлениях будут внесены изменения в основную игру, включая уменьшение количества повторений в игровых действиях, повышение ценности игровых заданий, изменение тактильной отдачи при использовании контроллера, улучшение управления транспортными средствами и многое другое.

Хотя в этом году Saints Row не получит никаких значительных DLC, в 2022 году все игроки получат бесплатный косметический пакет. Подобные косметические пакеты будут появляться и в будущем.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Наконец, Volition не забыла и о платном Season Pass. В 2023 году появится "полностью новый сюжетный контент", который будет продаваться отдельно и как часть сезонного пропуска. Также будут "новые бесплатные игровые впечатления и районы города, которые можно будет исследовать".