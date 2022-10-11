В 2022 году исполняется 30 лет с момента выхода Mortal Kombat

реклама









Прошло три с половиной года с тех пор, как NetherRealm Studios с большим успехом выпустила Mortal Kombat 11, но фанаты уже начали задаваться вопросом, что команда готовит дальше. Основатель NetherRealm Studios Эд Бун дал официальный комментарий по этому поводу.

В 2022 году исполняется 30 лет с момента выхода Mortal Kombat, и команда NetherRealm Studios празднует эту важную веху. Тем не менее, с момента выхода последней игры NRS прошло уже более 3 лет, и фанаты уже начали интересоваться, чего ждать дальше. Выйдя в Twitter, Эд Бун призвал фанатов к терпению, сказав:

"PSA/FYI Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждут анонса следующей игры NRS, и это произойдет в свое время. Но сначала речь пойдет о 30-летней истории Mortal Kombat. Именно это мы собираемся отпраздновать и сосредоточиться на этом. Наш следующий анонс игры будет отдельно от MK30".

С момента основания студии в 2010 году NetherRealm Studios удавалось выпускать новую видеоигру каждые два года, начиная с перезагрузки Mortal Kombat в 2011 году, затем Injustice: Gods Among Us в 2013 году, MKX в 2015 году, Injustice 2 в 2017 году и, наконец, Mortal Kombat 11 в 2019 году.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Учитывая, что между релизами игр прошло самое значительное время - не говоря уже об анонсах - понятно, что фанаты испытывают некоторое беспокойство. Тем не менее, поскольку празднование MK30 закончится через несколько месяцев, можно надеяться, что мы услышим об их ближайшем проекте в 2023 году.



