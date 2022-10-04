Только внуки смогут дождаться Beyond Good & Evil 2

Игра Beyond Good & Evil стала культовой классикой для Ubisoft, и о ней с нежностью говорят до сих пор. К сожалению для поклонников игры, ждать продолжения пришлось долго, очень долго. В этом году Beyond Good & Evil 2 должна стать мировым рекордсменом по длительности разработки игры.

Впервые Ubisoft анонсировала Beyond Good & Evil 2 с помощью CGI-трейлера еще в 2008 году. Игра так и не была отменена, но на несколько лет исчезла с глаз долой, а затем вновь появилась на конференции Ubisoft E3 2017.

Как отметил Брендан Синклер, управляющий редактор GI.biz (через Eurogamer), Beyond Good & Evil 2 находится в разработке 5234 дня, что позволяет ей стать рекордсменом Гиннесса по "самому длительному периоду разработки видеоигры". В настоящее время Duke Nukem Forever все еще удерживает этот титул на сайте рекордов Гиннесса с периодом разработки в 5 156 дней.

Хотя Beyond Good & Evil 2 никогда не отменялась, у нее были периоды, когда над проектом не велась активная работа. За эти годы проект пережил несколько перезагрузок и сменил команду разработчиков. В настоящее время работа над игрой снова ведется под новым руководством, но, по словам разработчиков, до выхода игры еще "много лет".

Надеюсь, что в следующем поколении консолей Beyond Good & Evil 2 наконец-то увидит свет.

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