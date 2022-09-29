У Project Dagger будет новый издатель

People Can Fly работает над несколькими другими проектами параллельно со своим последним крупным релизом Outriders. Хотя следующий крупный проект студии, известный в настоящее время как "Project Dagger", должен был быть издан Take-Two, похоже, что обе компании теперь идут разными путями.

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Project Dagger должна была выйти под инди-лейблом Take-Two, Private Division. Однако на этой неделе студия сообщила инвесторам, что сделка расторгнута. Вместо этого People Can Fly займется самостоятельным изданием Project Dagger, который описывается как "новаторская приключенческая игра".

В рамках контракта Take-Two имела возможность приобрести IP Project Dagger, подобно тому, как Square Enix приобрела Outriders. Однако компания решила не использовать это право, что открывает перед People Can Fly возможность передать игру новому издателю, либо сделать все своими силами и издать ее самостоятельно.

Генеральный директор People Can Fly, Себастьян Войцеховски, заявил (через VGC), что игра продолжит разработку в качестве самостоятельного издания. Однако, если появится подходящая сделка, Project Dagger может быть издана сторонней компанией.

Предположительно, до выхода игры еще несколько лет. Тем не менее, в эпоху поглощений и консолидации индустрии приятно видеть, как крупная студия делает ставку на себя и идет по пути самостоятельного издания.

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