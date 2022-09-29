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Новый Silent Hill внесен в список южнокорейского комитета по рейтингу игр
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За последний год появились сообщения о том, что Konami разрабатывает несколько игр по Silent Hill в рамках усилий по возрождению нескольких ключевых игровых франшиз. Теперь, возможно, у нас есть первое достоверное доказательство, так как южнокорейский комитет по рейтингу игр внес в список неанонсированный проект Silent Hill.

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Как сообщает Gematsu, в списке значится "Silent Hill: The Short Message", который будет издан компанией UNIANA, сотрудничающей с Konami по изданию игр в Южной Корее.

К сожалению, в листинге не указано больше ничего. Не указаны платформы, и кроме названия, нет никаких подробностей об игре или ее выпуске. Само название может указывать на тизерную демоверсию, подобную PT, а не на полноценную игру. Это также может быть намеком на эпизодическую игру Silent Hill, которая, как сообщается, находится в разработке.

Еще в мае было заявлено, что Blooper Team работает над ремейком Silent Hill 2, а другая студия работает над эпизодическим проектом Silent Hill. Вокруг Silent Hill сейчас много дыма. Возможно, Konami готовится к октябрьскому анонсу одного из своих проектов.

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