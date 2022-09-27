Прошло около двух недель с момента дебюта Cyberpunk: Edgerunners на Netflix, и к настоящему моменту сериал оказал чудесное влияние на репутацию игры. После успеха сериала многие вернулись к Cyberpunk 2077, и теперь игра превзошла The Witcher 3 по количеству одновременных игроков онлайн за все время.
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Cyberpunk 2077 не получила такого же признания, как The Witcher 3 при запуске. Однако после нескольких крупных исправлений, выхода на консоли нового поколения и потенциального спин-оффа сериала "Аниме года" игра вновь обрела огромную популярность среди игроков. В выходные игра превысила 104 000 одновременных игроков на Steam - это больше, чем пик The Witcher 3, который составляет 103 329 игроков.
Cyberpunk 2077 также получила дополнительный поток положительных отзывов в Steam, в результате чего общий рейтинг игры достиг отметки "В основном положительный" на основе более 421 000 индивидуальных пользовательских отзывов.
На прошлой неделе CD Projekt Red сообщила, что на всех платформах Cyberpunk 2077 ежедневно играют более 1 миллиона игроков. В настоящее время в выпуске патчей и обновлении контента для игры объявлен перерыв. CD Projekt Red планирует выпустить обновление 1.7, следующий крупный патч, в 2023 году, который будет включать в себя переработанную систему полиции в игре. Грядущее дополнение "Призрачная свобода" также выйдет в 2023 году.